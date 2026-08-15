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Philipper 4,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Philipper ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phil 4 22 in der Gute Nachricht Bibel

Es grüßen euch alle Christen hier am Ort, die ganze hiesige Gemeinde, besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 4 22 in der Lutherbibel

Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 4 22 in der Einheitsübersetzung

Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phil 4 22 in der Elberfelder Bibel

Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phil 4 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phil 4 22 in der Schlachter 2000

Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phil 4 22 in der New International Version

All God’s people here send you greetings, especially those who belong to Caesar’s household.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phil 4 22 in der Hoffnung für Alle

Auch alle anderen Christen hier grüßen euch, besonders die im kaiserlichen Dienst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Philipper 4:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phil/kapitel-4/vers-22 [gedruckt am 15.08.2026]