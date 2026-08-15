Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Prediger (Kohelet)
  4. Kapitel 10
  5. Vers 2

Prediger (Kohelet) 10,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 10 2 in der Gute Nachricht Bibel

Ein weiser Mensch trifft die richtige Entscheidung, aber der Unbelehrbare trifft stets daneben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 10 2 in der Lutherbibel

Des Weisen Herz ist zu seiner Rechten, aber des Toren Herz ist zu seiner Linken.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 10 2 in der Einheitsübersetzung

Der Verstand des Gebildeten wählt den rechten Weg, / der Verstand des Ungebildeten den linken;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 10 2 in der Elberfelder Bibel

Der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten und der Verstand des Toren zu seiner Linken.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 10 2 in der Schlachter 2000

Der Weise trägt sein Herz auf dem rechten Fleck, der Narr hat es am unrechten Ort.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 10 2 in der New International Version

The heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 10 2 in der Hoffnung für Alle

Ein vernünftiger Mensch unternimmt das Richtige, ein törichter dagegen nur das Falsche.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-10/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]