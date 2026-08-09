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Prediger (Kohelet) 2,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 2 6 in der Gute Nachricht Bibel

Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 2 6 in der Lutherbibel

ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald grünender Bäume.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 2 6 in der Einheitsübersetzung

Ich legte mir Wasserbecken an, / um aus ihnen den sprossenden Baumbestand zu bewässern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 2 6 in der Elberfelder Bibel

Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 2 6 in der Schlachter 2000

Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 2 6 in der New International Version

I made reservoirs to water groves of flourishing trees.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 2 6 in der Hoffnung für Alle

Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Prediger (Kohelet) 2:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-2/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]