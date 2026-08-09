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Prediger (Kohelet) 5,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 5 4 in der Gute Nachricht Bibel

Keine Versprechungen machen ist besser als etwas versprechen und es dann nicht halten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 5 4 in der Lutherbibel

Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 5 4 in der Einheitsübersetzung

Es ist besser, wenn du nichts gelobst, / als wenn du etwas gelobst und nicht erfüllst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 5 4 in der Elberfelder Bibel

Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 5 4 in der Schlachter 2000

Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 5 4 in der New International Version

When you make a vow to God, do not delay to fulfil it. He has no pleasure in fools; fulfil your vow.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 5 4 in der Hoffnung für Alle

Besser, du versprichst erst gar nichts, als dass du ein Versprechen nicht hältst!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Prediger (Kohelet) 5:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-5/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]