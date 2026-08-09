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Prediger (Kohelet) 8,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 8 2 in der Gute Nachricht Bibel

Ich rate dir: Tu, was der König befiehlt, denn du hast ihm vor Gott Treue geschworen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 8 2 in der Lutherbibel

Achte auf das Wort des Königs und halte den Eid bei Gott!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 8 2 in der Einheitsübersetzung

Ich dagegen sage: Achte auf die Befehle des Königs, und zwar im Hinblick auf den vor Gott geleisteten Eid!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 8 2 in der Elberfelder Bibel

Ich {sage}: Dem Befehl des Königs gehorche, und {zwar} wegen des Eides Gottes!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 8 2 in der Schlachter 2000

Ich [sage]: Befolge den Befehl des Königs, und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 8 2 in der New International Version

Obey the king’s command, I say, because you took an oath before God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 8 2 in der Hoffnung für Alle

Ich rate dir: Gehorch den Befehlen des Königs, denn du hast ihm vor Gott die Treue geschworen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Prediger (Kohelet) 8:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-8/vers-2 [gedruckt am 09.08.2026]