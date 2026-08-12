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Prediger (Kohelet) 8,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 8 7 in der Gute Nachricht Bibel

Er weiß nicht, was ihn treffen wird, und niemand sagt ihm, wie es geschehen wird.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 8 7 in der Lutherbibel

Denn er weiß nicht, was geschehen wird, ja wer will ihm sagen, wie es werden wird?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 8 7 in der Einheitsübersetzung

Er weiß nicht, was geschehen wird. / Wie es geschehen wird - wer verkündet es ihm?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 8 7 in der Elberfelder Bibel

denn er weiß nicht, was werden wird; denn wer sollte ihm mitteilen, wie es werden wird?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 8 7 in der Schlachter 2000

Denn er weiß nicht, was geschehen wird; und wer sagt ihm, wie es geschehen wird?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 8 7 in der New International Version

Since no-one knows the future, who can tell someone else what is to come?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 8 7 in der Hoffnung für Alle

Er weiß nicht, was auf ihn zukommt, und niemand kann ihm sagen, was die Zukunft bringt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Prediger (Kohelet) 8:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-8/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]