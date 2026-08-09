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Psalm 103,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 103 15 in der Gute Nachricht Bibel

Der Mensch ist vergänglich wie das Gras, es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 103 15 in der Lutherbibel

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 103 15 in der Einheitsübersetzung

Wie Gras sind die Tage des Menschen, * er blüht wie die Blume des Feldes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 103 15 in der Elberfelder Bibel

Der Mensch – wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 103 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Mensch – seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 103 15 in der Schlachter 2000

Die Tage des Menschen sind wie Gras; er blüht wie eine Blume auf dem Feld;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 103 15 in der New International Version

The life of mortals is like grass, they flourish like a flower of the field;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 103 15 in der Hoffnung für Alle

Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 103:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-103/vers-15 [gedruckt am 09.08.2026]