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Psalm 103,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 103 21 in der Gute Nachricht Bibel

Preist den HERRN, ihr mächtigen Diener, die ihr seinen Willen vollstreckt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 103 21 in der Lutherbibel

Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 103 21 in der Einheitsübersetzung

Preist den HERRN, all seine Heerscharen, * seine Diener, die seinen Willen tun!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 103 21 in der Elberfelder Bibel

Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 103 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Preist den HERRN, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 103 21 in der Schlachter 2000

Lobt den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 103 21 in der New International Version

Praise the LORD, all his heavenly hosts, you his servants who do his will.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 103 21 in der Hoffnung für Alle

Lobt den HERRN, ihr himmlischen Heere, die ihr zu seinen Diensten steht und seinen Willen tut!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 103:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-103/vers-21 [gedruckt am 12.08.2026]