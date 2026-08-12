Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 104
  5. Vers 2
Zu Psalm 104 Vers 1 Zu Psalm 104 Vers 3

Psalm 104,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 104 2 in der Gute Nachricht Bibel

in Licht gehüllt wie in einen Mantel. Den Himmel spannst du aus wie ein Zeltdach.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 2 in der Lutherbibel

Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 2 in der Einheitsübersetzung

Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, * du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 104 2 in der Elberfelder Bibel

{Du, } der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 104 2 in der Neue Genfer Übersetzung

In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 2 in der Schlachter 2000

du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 104 2 in der New International Version

The LORD wraps himself in light as with a garment; he stretches out the heavens like a tent

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 104 2 in der Hoffnung für Alle

helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 104:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-104/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]