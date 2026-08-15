Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 104
  5. Vers 20

Psalm 104,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 104 20 in der Gute Nachricht Bibel

Schickst du die Dunkelheit, so wird es Nacht und die Tiere im Dickicht regen sich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 20 in der Lutherbibel

Du machst Finsternis, dass es Nacht wird; da regen sich alle Tiere des Waldes,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 20 in der Einheitsübersetzung

Du sendest Finsternis und es wird Nacht, * dann regen sich alle Tiere des Waldes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 104 20 in der Elberfelder Bibel

Du bestellst Finsternis, und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 104 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Du bestimmst, wann es finster wird, und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 20 in der Schlachter 2000

Schaffst du Finsternis, und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 104 20 in der New International Version

You bring darkness, it becomes night, and all the beasts of the forest prowl.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 104 20 in der Hoffnung für Alle

Du lässt die Dunkelheit hereinbrechen, und es wird Nacht – dann regen sich die Tiere im Dickicht des Waldes.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 104:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-104/vers-20 [gedruckt am 15.08.2026]