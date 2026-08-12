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Psalm 104,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 104 6 in der Gute Nachricht Bibel

Die Fluten hatten das Land bedeckt, das Wasser stand über den Bergen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 6 in der Lutherbibel

Die Flut der Tiefe deckte es wie ein Kleid, und die Wasser standen über den Bergen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 6 in der Einheitsübersetzung

Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, * die Wasser standen über den Bergen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 104 6 in der Elberfelder Bibel

Die Flut bedeckte sie wie ein Kleid, das Wasser stand über den Bergen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 104 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Du, ´Gott`, bedecktest sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid, selbst über den Bergen standen die Fluten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 6 in der Schlachter 2000

Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid; die Wasser standen über den Bergen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 104 6 in der New International Version

You covered it with the watery depths as with a garment; the waters stood above the mountains.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 104 6 in der Hoffnung für Alle

Wie ein Kleid bedeckte die Urflut ihre Kontinente, die Wassermassen standen noch über den Bergen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 104:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-104/vers-6 [gedruckt am 12.08.2026]