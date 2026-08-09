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Psalm 105,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 32 in der Gute Nachricht Bibel

Statt Regen schickte er ihnen Hagel, im ganzen Land flammten Blitze.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 32 in der Lutherbibel

Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen in ihrem Lande

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 32 in der Einheitsübersetzung

Er schickte ihnen Hagel statt Regen, * flammendes Feuer auf ihr Land.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 32 in der Elberfelder Bibel

Er gab ihnen Hagel statt Regen, flammendes Feuer in ihr Land.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihren Regen verwandelte er in schweren Hagel, flammende Blitze ließ er über ihr Land kommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 32 in der Schlachter 2000

Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen auf ihr Land;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 32 in der New International Version

He turned their rain into hail, with lightning throughout their land;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 32 in der Hoffnung für Alle

Statt Regen prasselte Hagel vom Himmel, feurige Blitze schlugen überall ein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:32

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-32 [gedruckt am 09.08.2026]