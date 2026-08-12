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Psalm 106,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 106 2 in der Gute Nachricht Bibel

Wer könnte alle seine großen Taten nennen und ihn dafür gebührend preisen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 2 in der Lutherbibel

Wer kann die großen Taten des HERRN alle erzählen und sein Lob genug verkündigen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 2 in der Einheitsübersetzung

Wer kann die großen Taten des HERRN erzählen, * all seinen Ruhm verkünden?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 106 2 in der Elberfelder Bibel

Wer wird {alle} die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen all seinen Ruhm?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 106 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer kann schon sämtliche mächtigen Taten des HERRN erzählen, seinen Ruhm überall bekannt machen?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 106 2 in der Schlachter 2000

Wer kann die Machttaten des HERRN beschreiben und all seinen Ruhm verkünden?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 106 2 in der New International Version

Who can proclaim the mighty acts of the LORD or fully declare his praise?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 106 2 in der Hoffnung für Alle

Wer könnte seine mächtigen Taten alle aufzählen? Wer könnte ihn jemals genug loben?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 106:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-106/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]