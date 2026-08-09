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Psalm 107,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 17 in der Gute Nachricht Bibel

Andere waren so uneinsichtig, dass sie sich dem HERRN widersetzten; ihre Vergehen stürzten sie in schlimmes Unglück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 17 in der Lutherbibel

Die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 17 in der Einheitsübersetzung

Sie, die töricht waren auf ihrem sündhaften Wege, * niedergebeugt von ihren schweren Vergehen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 17 in der Elberfelder Bibel

Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Wieder andere waren so töricht und vermessen, ihr Weg voller Unrecht, ihr Tun voller Schuld, dass sie dadurch Leid und Elend über sich brachten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 17 in der Schlachter 2000

Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 17 in der New International Version

Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 17 in der Hoffnung für Alle

Andere hatten leichtfertig gesündigt; wegen ihrer Verfehlungen siechten sie nun dahin.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-17 [gedruckt am 09.08.2026]