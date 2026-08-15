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Psalm 107,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 107 21 in der Gute Nachricht Bibel

Nun sollen sie dem HERRN danken für seine Güte, ihn preisen für ihre wunderbare Rettung!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 21 in der Lutherbibel

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 21 in der Einheitsübersetzung

Sie sollen dem HERRN danken für seine Huld, * für seine Wundertaten an den Menschen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 107 21 in der Elberfelder Bibel

Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 107 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Nun sollen sie dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 107 21 in der Schlachter 2000

Sie sollen dem HERRN danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 107 21 in der New International Version

Let them give thanks to the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 107 21 in der Hoffnung für Alle

Sie sollen den HERRN preisen für seine Gnade und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 107:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-107/vers-21 [gedruckt am 15.08.2026]