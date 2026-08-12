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Psalm 109,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 109 4 in der Gute Nachricht Bibel

Für meine Freundschaft feinden sie mich an; ich aber habe für sie gebetet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 4 in der Lutherbibel

Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an; ich aber bete.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 4 in der Einheitsübersetzung

Sie klagen mich an für meine Liebe, * ich aber bete.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 109 4 in der Elberfelder Bibel

Für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin {stets im} Gebet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 109 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich erwies ihnen Liebe, und doch feindeten sie mich an. Ich aber bleibe unbeirrt im Gebet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 109 4 in der Schlachter 2000

Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir feind; ich aber bete.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 109 4 in der New International Version

In return for my friendship they accuse me, but I am a man of prayer.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 109 4 in der Hoffnung für Alle

Meine Freundschaft beantworten sie mit Feindschaft, ich aber bete weiter zu dir.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 109:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-109/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]