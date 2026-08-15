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Psalm 112,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 112 5 in der Gute Nachricht Bibel

Gut steht es um den Menschen, der den Armen schenkt und leiht und der bei allem, was er unternimmt, das von Gott gesetzte Recht beachtet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 112 5 in der Lutherbibel

Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 112 5 in der Einheitsübersetzung

Glücklich ein Mann, der gnädig ist und leiht ohne Zinsen, * der nach dem Recht das Seine ordnet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 112 5 in der Elberfelder Bibel

Gut {steht es um den} Mann, der gütig ist und leiht! Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 112 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen etwas leiht. Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 112 5 in der Schlachter 2000

Wohl dem, der barmherzig ist und leiht; er wird sein Recht behaupten im Gericht,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 112 5 in der New International Version

Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 112 5 in der Hoffnung für Alle

Gut geht es dem, der hilfsbereit ist, der den Armen gerne von seinem Besitz leiht und sich bei allem, was er tut, an das Recht hält!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 112:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-112/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]