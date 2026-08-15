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Psalm 114,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 114 8 in der Gute Nachricht Bibel

Er hat den Felsen in einen Teich verwandelt, den harten Stein in eine Quelle!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 114 8 in der Lutherbibel

der den Felsen wandelte in einen See und Gestein zur Wasserquelle!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 114 8 in der Einheitsübersetzung

der den Fels zum Wasserteich wandelt, * Kieselgestein zu quellendem Wasser.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 114 8 in der Elberfelder Bibel

der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 114 8 in der Neue Genfer Übersetzung

vor ihm, der den Fels in einen Wasserteich verwandelt, das Kieselgestein in eine sprudelnde Quelle!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 114 8 in der Schlachter 2000

der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 114 8 in der New International Version

who turned the rock into a pool, the hard rock into springs of water.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 114 8 in der Hoffnung für Alle

Er verwandelte Felsen in Teiche voller Wasser und ließ Quellen sprudeln, wo vorher nur harter Stein war!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-114/vers-8 [gedruckt am 15.08.2026]