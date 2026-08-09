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Psalm 115,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 115 13 in der Gute Nachricht Bibel

Er segne alle, die ihn verehren, Niedrige und Hohe miteinander!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 115 13 in der Lutherbibel

Er segnet, die den HERRN fürchten, die Kleinen und die Großen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 115 13 in der Einheitsübersetzung

Der HERR wird segnen, die ihn fürchten, * die Kleinen und die Großen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 115 13 in der Elberfelder Bibel

Er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 115 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Er wird die segnen, die Ehrfurcht vor dem HERRN haben, die Kleinen wie die Großen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 115 13 in der Schlachter 2000

Er segne, die den HERRN fürchten, die Kleinen samt den Großen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 115 13 in der New International Version

he will bless those who fear the LORD – small and great alike.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 115 13 in der Hoffnung für Alle

Sein Segen gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, ganz gleich ob unbedeutend oder einflussreich!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 115:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-115/vers-13 [gedruckt am 09.08.2026]