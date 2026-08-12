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Psalm 115,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 115 15 in der Gute Nachricht Bibel

Glück und Gelingen gebe euch der HERR, der Himmel und Erde geschaffen hat!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 115 15 in der Lutherbibel

Ihr seid die Gesegneten des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 115 15 in der Einheitsübersetzung

Gesegnet seid ihr vom HERRN, * der Himmel und Erde gemacht hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 115 15 in der Elberfelder Bibel

Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 115 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr seid gesegnet vom HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 115 15 in der Schlachter 2000

Gesegnet seid ihr von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 115 15 in der New International Version

May you be blessed by the LORD, the Maker of heaven and earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 115 15 in der Hoffnung für Alle

Auf euch ruht der Segen des HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 115:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-115/vers-15 [gedruckt am 12.08.2026]