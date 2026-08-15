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Psalm 116,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 116 11 in der Gute Nachricht Bibel

In meiner Ratlosigkeit sagte ich: »Auf keinen Menschen ist Verlass!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 11 in der Lutherbibel

Ich sprach in meinem Zagen: Alle Menschen sind Lügner.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 11 in der Einheitsübersetzung

Ich sagte in meiner Bestürzung: * Alle Menschen sind Lügner.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 116 11 in der Elberfelder Bibel

Ich sprach in meiner Bestürzung: »Alle Menschen sind Lügner!«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 116 11 in der Neue Genfer Übersetzung

In meiner Verzweiflung sagte ich: »Letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 116 11 in der Schlachter 2000

Ich sprach in meiner Bestürzung: »Alle Menschen sind Lügner!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 116 11 in der New International Version

in my alarm I said, ‘Everyone is a liar.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 116 11 in der Hoffnung für Alle

In meiner Bestürzung rief ich: »Auf keinen Menschen kann man sich verlassen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 116:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-116/vers-11 [gedruckt am 15.08.2026]