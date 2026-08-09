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Psalm 118,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 118 20 in der Gute Nachricht Bibel

»Hier ist der Zugang zum HERRN. Wenn du seine Weisungen treu befolgt hast, dann komm, tritt ein!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 20 in der Lutherbibel

Das ist das Tor des HERRN; die Gerechten werden dort einziehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 20 in der Einheitsübersetzung

Dies ist das Tor zum HERRN, * Gerechte dürfen hineingehn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 118 20 in der Elberfelder Bibel

Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 118 20 in der Neue Genfer Übersetzung

»Das ist das Tor, das dem HERRN gehört. Menschen, die nach Gottes Willen leben, dürfen hindurchgehen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 20 in der Schlachter 2000

Dies ist das Tor des HERRN; die Gerechten werden durch es eingehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 118 20 in der New International Version

This is the gate of the LORD through which the righteous may enter.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 118 20 in der Hoffnung für Alle

Von einem Priester kommt die Antwort: »Hier ist das Tor zur Wohnung des HERRN! Wer Gott die Treue hält, der darf hereinkommen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 118:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-118/vers-20 [gedruckt am 09.08.2026]