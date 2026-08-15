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Psalm 118,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 118 4 in der Gute Nachricht Bibel

Alle, die den HERRN verehren, sollen rufen: »Seine Liebe hört niemals auf!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 4 in der Lutherbibel

Es sagen nun, die den HERRN fürchten: Seine Güte währet ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 4 in der Einheitsübersetzung

So sollen sagen, die den HERRN fürchten: * Denn seine Huld währt ewig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 118 4 in der Elberfelder Bibel

Es sagen, die den Herrn fürchten: Ja, seine Gnade {währt} ewig!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 118 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle, die Ehrfurcht vor dem HERRN haben, sollen sagen: Seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 4 in der Schlachter 2000

So sollen denn, die den HERRN fürchten, sprechen: Ja, seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 118 4 in der New International Version

Let those who fear the LORD say: ‘His love endures for ever.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 118 4 in der Hoffnung für Alle

Alle, die Ehrfurcht vor ihm haben, sollen rufen: Seine Gnade hört niemals auf!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 118:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-118/vers-4 [gedruckt am 15.08.2026]