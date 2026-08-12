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Psalm 118,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 118 9 in der Gute Nachricht Bibel

Mit dem HERRN rechnen ist besser als auf die Hilfe der Mächtigen warten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 9 in der Lutherbibel

Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 9 in der Einheitsübersetzung

Besser, sich zu bergen beim HERRN, * als zu vertrauen auf Fürsten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 118 9 in der Elberfelder Bibel

Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 118 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Besser ist es, beim HERRN Zuflucht zu suchen, als sich auf Mächtige zu verlassen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 118 9 in der Schlachter 2000

besser ist’s, bei dem HERRN Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 118 9 in der New International Version

It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 118 9 in der Hoffnung für Alle

Es ist viel besser, beim HERRN Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 118:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-118/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]