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Psalm 119,103

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 103 in der Gute Nachricht Bibel

Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte! Sie sind noch süßer als der beste Honig!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 103 in der Lutherbibel

Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 103 in der Einheitsübersetzung

Wie süß ist dein Spruch meinem Gaumen, * meinem Mund ist er süßer als Honig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 103 in der Elberfelder Bibel

Wie süß ist meinem Gaumen dein Wort, mehr als Honig meinem Mund!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 103 in der Neue Genfer Übersetzung

Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 103 in der Schlachter 2000

Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 103 in der New International Version

How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 103 in der Hoffnung für Alle

Dein Wort ist meine Lieblingsspeise, es ist süßer als der beste Honig.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:103

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-103 [gedruckt am 09.08.2026]