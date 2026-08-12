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Psalm 119,141

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 141 in der Gute Nachricht Bibel

Ich mag verachtet sein und unbedeutend, doch deine Regeln hab ich nicht vergessen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 141 in der Lutherbibel

Ich bin gering und verachtet; ich vergesse aber nicht deine Befehle.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 141 in der Einheitsübersetzung

Gering bin ich und verachtet, * doch deine Befehle habe ich nicht vergessen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 141 in der Elberfelder Bibel

Gering bin ich und verachtet. Deine Vorschriften habe ich nicht vergessen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 141 in der Neue Genfer Übersetzung

Zwar bin ich unbedeutend und verachtet, doch deine Ordnungen vergesse ich nicht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 141 in der Schlachter 2000

Ich bin gering und verachtet; doch deine Befehle habe ich nicht vergessen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 141 in der New International Version

Though I am lowly and despised, I do not forget your precepts.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 141 in der Hoffnung für Alle

Obwohl ich klein und verachtet bin, vergesse ich deine Ordnungen nicht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:141

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-141 [gedruckt am 12.08.2026]