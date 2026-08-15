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Psalm 119,150

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 150 in der Gute Nachricht Bibel

Mit böser Absicht nahen die Verfolger; doch sie entfernen sich von deiner Weisung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 150 in der Lutherbibel

Meine arglistigen Verfolger nahen; sie sind fern von deinem Gesetz.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 150 in der Einheitsübersetzung

Nahe gekommen sind heimtückische Verfolger, * sie haben sich weit entfernt von deiner Weisung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 150 in der Elberfelder Bibel

Nahe sind gekommen, die mich arglistig verfolgen. Fern sind sie von deinem Gesetz.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 150 in der Neue Genfer Übersetzung

Menschen mit bösen Absichten kommen mir gefährlich nahe, von deinem Gesetz haben sie sich weit entfernt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 150 in der Schlachter 2000

Die der Arglist nachjagen, nahen sich; von deinem Gesetz sind sie fern.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 150 in der New International Version

Those who devise wicked schemes are near, but they are far from your law.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 150 in der Hoffnung für Alle

Böse Menschen machen sich an mich heran, um mir zu schaden; wie weit haben sie sich von deinem Gesetz entfernt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:150

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-150 [gedruckt am 15.08.2026]