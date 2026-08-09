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Psalm 119,157

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 157 in der Gute Nachricht Bibel

Ich habe viele Feinde und Verfolger, doch deiner Weisung bin ich stets gefolgt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 157 in der Lutherbibel

Meiner Verfolger und Widersacher sind viele; ich weiche aber nicht von deinen Zeugnissen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 157 in der Einheitsübersetzung

Groß ist die Zahl meiner Verfolger und Bedränger, * doch ich bin nicht abgewichen von deinen Zeugnissen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 157 in der Elberfelder Bibel

Zahlreich sind meine Verfolger und meine Bedränger. Doch von deinen Zeugnissen bin ich nicht abgewichen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 157 in der Neue Genfer Übersetzung

Viele verfolgen und bedrängen mich, ich aber bin nicht abgewichen von dem, was du in deinem Wort bezeugst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 157 in der Schlachter 2000

Zahlreich sind meine Verfolger und Widersacher; dennoch habe ich mich nicht abgewandt von deinen Zeugnissen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 157 in der New International Version

Many are the foes who persecute me, but I have not turned from your statutes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 157 in der Hoffnung für Alle

Viele Feinde verfolgen und bedrängen mich, trotzdem weiche ich kein Stück von deinen Geboten ab.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:157

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-157 [gedruckt am 09.08.2026]