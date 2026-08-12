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Psalm 119,160

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 160 in der Gute Nachricht Bibel

Dein Wort ist wahr und zuverlässig, HERR; für immer gilt, was du entschieden hast. XXI

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 160 in der Lutherbibel

Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 160 in der Einheitsübersetzung

Das Wesen deines Wortes ist Treue, * jeder Entscheid deiner Gerechtigkeit hat Bestand auf ewig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 160 in der Elberfelder Bibel

Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit {währt} ewig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 160 in der Neue Genfer Übersetzung

Dein Wort ist durch und durch wahr, und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. — 21 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 160 in der Schlachter 2000

Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 160 in der New International Version

All your words are true; all your righteous laws are eternal. ש Sin and Shin

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 160 in der Hoffnung für Alle

Jedes Wort, das du sagst, ist wahr. Was du, gerechter Gott, entschieden hast, gilt für immer und ewig. 21.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:160

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-160 [gedruckt am 12.08.2026]