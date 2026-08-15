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Psalm 119,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ich bin dein Diener, HERR, sei gut zu mir, damit ich lebe und dein Wort befolge!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 17 in der Lutherbibel

Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 17 in der Einheitsübersetzung

(Gimel) Handle an deinem Knecht, so werde ich leben. * Ich will dein Wort beachten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 17 in der Elberfelder Bibel

Tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 17 in der Schlachter 2000

Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 17 in der New International Version

Be good to your servant while I live, that I may obey your word.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 17 in der Hoffnung für Alle

HERR, ich bin dein Diener! Erweise mir deine Güte, denn nur so kann ich leben und dein Wort befolgen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-17 [gedruckt am 15.08.2026]