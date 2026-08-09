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Psalm 119,174

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 174 in der Gute Nachricht Bibel

Dass du mich rettest, ist mein größter Wunsch, und dein Gesetz ist meine größte Freude.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 174 in der Lutherbibel

HERR, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 174 in der Einheitsübersetzung

HERR, ich habe Verlangen nach der Rettung durch dich * und deine Weisung ist mein Ergötzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 174 in der Elberfelder Bibel

Ich sehne mich nach deiner Rettung, Herr! Dein Gesetz ist meine Lust.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 174 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich sehne mich nach deiner Hilfe, HERR, an deinem Gesetz habe ich große Freude.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 174 in der Schlachter 2000

Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o HERR, und dein Gesetz ist meine Lust.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 174 in der New International Version

I long for your salvation, LORD, and your law gives me delight.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 174 in der Hoffnung für Alle

Sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe; HERR, dein Gesetz ist meine größte Freude.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:174

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-174 [gedruckt am 09.08.2026]