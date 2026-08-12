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Psalm 119,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 2 in der Gute Nachricht Bibel

Wie glücklich ist, wer Gottes Weisung ausführt und wer mit ganzem Herzen nach ihm fragt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 2 in der Lutherbibel

Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 2 in der Einheitsübersetzung

Selig, die seine Zeugnisse bewahren, * ihn suchen mit ganzem Herzen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 2 in der Elberfelder Bibel

Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 2 in der Schlachter 2000

Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 2 in der New International Version

Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 2 in der Hoffnung für Alle

Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]