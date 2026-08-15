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Psalm 119,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 29 in der Gute Nachricht Bibel

Bewahre mich vor jeder Art von Falschheit, in deiner Güte lehr mich dein Gesetz!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 29 in der Lutherbibel

Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 29 in der Einheitsübersetzung

Halte mich fern vom Weg der Lüge, * begnade mich mit deiner Weisung!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 29 in der Elberfelder Bibel

Halte fern von mir den Weg der Lüge, und gewähre mir dein Gesetz!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Halte mich fern vom Weg der Lüge, beschenke mich durch die Unterweisung aus deinem Gesetz.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 29 in der Schlachter 2000

Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 29 in der New International Version

Keep me from deceitful ways; be gracious to me and teach me your law.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 29 in der Hoffnung für Alle

Bewahre mich davor, unehrlich zu sein, und gewähre mir das Vorrecht, dein Gesetz zu kennen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-29 [gedruckt am 15.08.2026]