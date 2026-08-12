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Psalm 119,54

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 54 in der Gute Nachricht Bibel

Solang ich Gast auf dieser Erde bin, sind deine Regeln Inhalt meiner Lieder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 54 in der Lutherbibel

Deine Gebote sind mein Lied geworden im Haus, in dem ich Fremdling bin.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 54 in der Einheitsübersetzung

Zum Lobgesang wurden mir deine Gesetze * im Haus, in dem ich fremd war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 54 in der Elberfelder Bibel

Lieder waren mir deine Ordnungen im Haus meiner Fremdlingschaft.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 54 in der Neue Genfer Übersetzung

Deine Bestimmungen begleiten mich wie Lieder, solange ich als Gast auf dieser Erde lebe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 54 in der Schlachter 2000

Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 54 in der New International Version

Your decrees are the theme of my song wherever I lodge.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 54 in der Hoffnung für Alle

Ich aber werde deine Ordnungen besingen, solange ich ein Gast auf dieser Erde bin.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:54

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-54 [gedruckt am 12.08.2026]