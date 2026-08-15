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Psalm 119,67

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 67 in der Gute Nachricht Bibel

Bevor ich leiden musste, ging ich irre; jetzt aber tue ich, was du befiehlst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 67 in der Lutherbibel

Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber halte ich dein Wort.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 67 in der Einheitsübersetzung

Ehe ich gedemütigt wurde, ging ich in die Irre, * nun aber will ich deinen Spruch beachten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 67 in der Elberfelder Bibel

Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 67 in der Neue Genfer Übersetzung

Bevor ich vom Leid getroffen wurde, war ich verstrickt in Irrtum, doch nun achte ich auf das, was du sagst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 67 in der Schlachter 2000

Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber befolge ich dein Wort.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 67 in der New International Version

Before I was afflicted I went astray, but now I obey your word.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 67 in der Hoffnung für Alle

Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:67

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-67 [gedruckt am 15.08.2026]