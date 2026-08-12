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Psalm 119,72

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 72 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, dein Gesetz hat größeren Wert für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken! X

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 72 in der Lutherbibel

Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 72 in der Einheitsübersetzung

Gut ist für mich die Weisung deines Munds, * mehr als große Mengen von Gold und Silber.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 72 in der Elberfelder Bibel

Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 72 in der Neue Genfer Übersetzung

Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken. — 10 —

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 72 in der Schlachter 2000

Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 72 in der New International Version

The law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. י Yodh

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 72 in der Hoffnung für Alle

Ja, dein Gesetz ist wertvoller für mich als Berge von Silber und Gold! 10.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:72

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-72 [gedruckt am 12.08.2026]