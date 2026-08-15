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Psalm 119,86

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 86 in der Gute Nachricht Bibel

Was du befiehlst, HERR, darauf ist Verlass. Doch sie verfolgen mich zu Unrecht; hilf mir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 86 in der Lutherbibel

All deine Gebote sind Wahrheit; sie aber verfolgen mich mit Lügen; hilf mir!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 86 in der Einheitsübersetzung

Alle deine Gebote sind Treue. * Mit Lüge verfolgen sie mich. Komm mir zu Hilfe!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 86 in der Elberfelder Bibel

Alle deine Gebote sind Treue. Sie haben mich verfolgt ohne Grund. Hilf mir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 86 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle deine Gebote spiegeln deine Treue. Hilf mir, denn man verfolgt mich mit falschen Anschuldigungen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 86 in der Schlachter 2000

Alle deine Gebote sind Wahrheit; sie aber verfolgen mich mit Lügen; hilf mir!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 86 in der New International Version

All your commands are trustworthy; help me, for I am being persecuted without cause.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 86 in der Hoffnung für Alle

Hilf mir, denn sie verfolgen mich ohne Grund! Doch auf deine Gebote kann ich mich verlassen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:86

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-86 [gedruckt am 15.08.2026]