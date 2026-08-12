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Psalm 119,90

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 119 90 in der Gute Nachricht Bibel

Auch deine Treue bleibt für alle Zukunft: Du hast die Erde dauerhaft gegründet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 90 in der Lutherbibel

deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 90 in der Einheitsübersetzung

Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue; * du hast die Erde gegründet, sie bleibt bestehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 119 90 in der Elberfelder Bibel

Von Generation zu Generation {währt} deine Treue. Du hast die Erde gegründet, und sie steht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 119 90 in der Neue Genfer Übersetzung

Von Generation zu Generation währt deine Treue, du hast der Erde ihr Fundament gegeben, und so erhältst du sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 119 90 in der Schlachter 2000

deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht! Du hast die Erde gegründet, und sie steht;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 119 90 in der New International Version

Your faithfulness continues through all generations; you established the earth, and it endures.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 119 90 in der Hoffnung für Alle

Deine Treue zu uns gilt ohne Ende – so unerschütterlich wie die Erde, die du erschufst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 119:90

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-119/vers-90 [gedruckt am 12.08.2026]