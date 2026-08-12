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Psalm 120,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 120 2 in der Gute Nachricht Bibel

Ich schrie: » HERR, rette mich vor diesen Lügnern, vor allen doppelzüngigen Betrügern!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 120 2 in der Lutherbibel

HERR, errette mich von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 120 2 in der Einheitsübersetzung

HERR, rette doch mein Leben vor lügnerischen Lippen * und vor der falschen Zunge!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 120 2 in der Elberfelder Bibel

Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 120 2 in der Neue Genfer Übersetzung

HERR, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 120 2 in der Schlachter 2000

HERR, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 120 2 in der New International Version

Save me, LORD, from lying lips and from deceitful tongues.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 120 2 in der Hoffnung für Alle

Ich bat: » HERR, rette mich vor diesen Lügnern, die die Wahrheit schamlos verdrehen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 120:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-120/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]