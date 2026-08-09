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Psalm 120,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 120 4 in der Gute Nachricht Bibel

Mit spitzen Pfeilen aus Kriegerhand, dazu noch glühende Kohlen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 120 4 in der Lutherbibel

Scharfe Pfeile eines Starken und feurige Kohlen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 120 4 in der Einheitsübersetzung

Scharfe Pfeile eines Kriegers * und glühende Kohlen vom Ginsterstrauch.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 120 4 in der Elberfelder Bibel

Scharfe Pfeile eines Starken samt glühenden Ginsterkohlen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 120 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und mit glühenden Kohlen treffen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 120 4 in der Schlachter 2000

Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 120 4 in der New International Version

He will punish you with a warrior’s sharp arrows, with burning coals of the broom bush.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 120 4 in der Hoffnung für Alle

Er, der mächtige Gott, wird euch mit seinen Pfeilen treffen, und mit glühenden Kohlen wird er euch versengen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 120:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-120/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]