Psalm 122,4- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 122 4 in der Gute Nachricht Bibel
Zu dir ziehen sie in Scharen, die Stämme, die dem HERRN gehören. Dort soll ganz Israel ihn preisen, so wie er es angeordnet hat.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 122 4 in der Lutherbibel
wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des HERRN.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 122 4 in der Einheitsübersetzung
Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des HERRN, / wie es Gebot ist für Israel, * den Namen des HERRN zu preisen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 122 4 in der Elberfelder Bibel
wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs, ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 122 4 in der Neue Genfer Übersetzung
Dort hinauf zogen schon immer die Stämme ´Israels`, die Stämme des HERRN. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des HERRN zu preisen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 122 4 in der Schlachter 2000
wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN — ein Zeugnis für Israel —, um zu preisen den Namen des HERRN!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 122 4 in der New International Version
That is where the tribes go up – the tribes of the LORD – to praise the name of the LORD according to the statute given to Israel.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 122 4 in der Hoffnung für Alle
Zu dir ziehen alle Stämme des HERRN hinauf – ganz Israel will ihn dort preisen, so wie er es befahl.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.