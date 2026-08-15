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Psalm 125,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 125 4 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, guten Menschen erweise Gutes, denen, die dir mit redlichem Herzen folgen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 125 4 in der Lutherbibel

HERR, tu wohl den Guten und denen, die frommen Herzens sind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 125 4 in der Einheitsübersetzung

Tu doch Gutes, HERR, den Guten, * denen, die redlichen Herzens sind!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 125 4 in der Elberfelder Bibel

Tu Gutes, Herr, den Guten und denen, die aufrichtig sind in ihren Herzen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 125 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Erweise deine Güte, HERR, an den guten Menschen, an denen, die von Herzen aufrichtig sind!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 125 4 in der Schlachter 2000

HERR, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 125 4 in der New International Version

LORD, do good to those who are good, to those who are upright in heart.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 125 4 in der Hoffnung für Alle

HERR, tue denen Gutes, die Gutes tun, denen, die aufrichtig mit dir leben!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 125:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-125/vers-4 [gedruckt am 15.08.2026]