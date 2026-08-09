Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 130
  5. Vers 8
Zu Psalm 130 Vers 7

Psalm 130,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 130 8 in der Gute Nachricht Bibel

Ja, er wird Israel retten von aller Schuld!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 130 8 in der Lutherbibel

Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 130 8 in der Einheitsübersetzung

Ja, er wird Israel erlösen * aus all seinen Sünden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 130 8 in der Elberfelder Bibel

Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 130 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 130 8 in der Schlachter 2000

Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 130 8 in der New International Version

He himself will redeem Israel from all their sins.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 130 8 in der Hoffnung für Alle

Er wird Israel von aller Schuld befreien.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 130:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-130/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]