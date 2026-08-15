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Psalm 131,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 131 3 in der Gute Nachricht Bibel

Volk Israel, vertrau dem HERRN von jetzt an und für alle Zukunft!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 131 3 in der Lutherbibel

Israel, hoffe auf den HERRN von nun an bis in Ewigkeit!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 131 3 in der Einheitsübersetzung

Israel, warte auf den HERRN * von nun an bis in Ewigkeit!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 131 3 in der Elberfelder Bibel

Harre, Israel, auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 131 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Israel, hoffe auf den HERRN jetzt und für alle Zeit!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 131 3 in der Schlachter 2000

Israel, hoffe auf den HERRN von nun an bis in Ewigkeit!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 131 3 in der New International Version

Israel, put your hope in the LORD both now and for evermore.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 131 3 in der Hoffnung für Alle

Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den HERRN, jetzt und für alle Zeiten!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 131:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-131/vers-3 [gedruckt am 15.08.2026]