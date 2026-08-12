Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 132
  5. Vers 16

Psalm 132,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 132 16 in der Gute Nachricht Bibel

Ihren Priestern gebe ich Vollmacht, ihr meinen Beistand zu vermitteln; alle meine Treuen sollen jubeln!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 132 16 in der Lutherbibel

Ihre Priester will ich mit Heil kleiden, und ihre Heiligen sollen fröhlich sein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 132 16 in der Einheitsübersetzung

Seine Priester will ich kleiden in Heil, * seine Frommen sollen jauchzen und jubeln.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 132 16 in der Elberfelder Bibel

Seine Priester will ich bekleiden mit Heil, seine Getreuen sollen laut jubeln.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 132 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Zions Priestern schenke ich Rettung, damit sie diese mit Wort und Tat verkünden. Alle, die mir treu sind, sollen in Jubel ausbrechen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 132 16 in der Schlachter 2000

Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden, und ihre Getreuen sollen jubeln.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 132 16 in der New International Version

I will clothe her priests with salvation, and her faithful people shall ever sing for joy.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 132 16 in der Hoffnung für Alle

Die Priester sollen dem Volk mein Heil bezeugen. Alle, die mir die Treue halten, sollen laut jubeln vor Freude!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-132/vers-16 [gedruckt am 12.08.2026]