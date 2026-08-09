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Psalm 132,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 132 7 in der Gute Nachricht Bibel

Kommt, wir gehen zur Wohnung des HERRN und werfen uns zu seinen Füßen nieder!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 132 7 in der Lutherbibel

Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor dem Schemel seiner Füße.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 132 7 in der Einheitsübersetzung

Lasst uns hingehen zu seiner Wohnung, * uns niederwerfen am Schemel seiner Füße!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 132 7 in der Elberfelder Bibel

Lasst uns einziehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 132 7 in der Neue Genfer Übersetzung

So lasst uns nun in die Wohnung Gottes gehen und uns zu seinen Füßen anbetend niederwerfen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 132 7 in der Schlachter 2000

Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 132 7 in der New International Version

‘Let us go to his dwelling-place, let us worship at his footstool, saying,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 132 7 in der Hoffnung für Alle

Kommt, wir gehen zur Wohnung des HERRN! Wir wollen uns zu seinen Füßen niederwerfen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 132:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-132/vers-7 [gedruckt am 09.08.2026]