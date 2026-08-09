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Psalm 135,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 135 19 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr vom Volk Israel: Dankt dem HERRN! Ihr seine Priester: Dankt dem HERRN!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 19 in der Lutherbibel

Das Haus Israel lobe den HERRN! Lobet den HERRN, ihr vom Hause Aaron!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 19 in der Einheitsübersetzung

Haus Israel, preiset den HERRN! * Haus Aaron, preiset den HERRN!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 135 19 in der Elberfelder Bibel

Haus Israel, preist den Herrn! Haus Aaron, preist den Herrn!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 135 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Volk Israel, preise den HERRN! Ihr Nachkommen Aarons, preist den HERRN!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 19 in der Schlachter 2000

Haus Israel, lobe den HERRN! Haus Aaron, lobe den HERRN!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 135 19 in der New International Version

All you Israelites, praise the LORD; house of Aaron, praise the LORD;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 135 19 in der Hoffnung für Alle

Ihr Israeliten, lobt den HERRN! Ihr Priester, lobt den HERRN!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-135/vers-19 [gedruckt am 09.08.2026]