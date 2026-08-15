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Psalm 135,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 135 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ich weiß es: Der HERR ist groß, unser Herr ist mächtiger als alle Götter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 5 in der Lutherbibel

Ja, ich weiß, dass der HERR groß ist und unser Herr über allen Göttern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 5 in der Einheitsübersetzung

Ja, das habe ich erkannt, groß ist der HERR, * unser Herr ist größer als alle Götter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 135 5 in der Elberfelder Bibel

Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist, unser Herr {ist größer} als alle Götter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 135 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, ich bin gewiss: Der HERR ist groß! Größer als alle Götter ist unser Herr!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 135 5 in der Schlachter 2000

Denn ich weiß, dass der HERR groß ist; ja, unser Herr ist größer als alle Götter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 135 5 in der New International Version

I know that the LORD is great, that our Lord is greater than all gods.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 135 5 in der Hoffnung für Alle

Ja, ich habe erkannt: Groß ist der HERR! Unser Herr ist mächtiger als alle Götter.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-135/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]