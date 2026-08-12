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Psalm 136,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 136 13 in der Gute Nachricht Bibel

Er schnitt das Schilfmeer in zwei Teile. – Seine Liebe hört niemals auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 13 in der Lutherbibel

Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, denn seine Güte währet ewiglich;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 13 in der Einheitsübersetzung

Ihm, der das Rote Meer zerschnitt in zwei Teile, * denn seine Huld währt ewig,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 136 13 in der Elberfelder Bibel

Den, der das Schilfmeer in {zwei} Teile zerteilte. Denn seine Gnade {währt} ewig!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 136 13 in der Neue Genfer Übersetzung

´Dankt ihm`, der das Schilfmeer in zwei Hälften teilte, denn ewig währt seine Güte;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 13 in der Schlachter 2000

der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt; denn seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 136 13 in der New International Version

to him who divided the Red Sea asunder His love endures for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 136 13 in der Hoffnung für Alle

Er teilte das Schilfmeer – seine Gnade hört niemals auf!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 136:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-136/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]