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Psalm 136,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 136 24 in der Gute Nachricht Bibel

Er befreite uns von unseren Feinden. – Seine Liebe hört niemals auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 24 in der Lutherbibel

und uns erlöste von unsern Feinden, denn seine Güte währet ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 24 in der Einheitsübersetzung

und uns unseren Feinden entriss, * denn seine Huld währt ewig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 136 24 in der Elberfelder Bibel

Und uns unseren Bedrängern entriss. Denn seine Gnade {währt} ewig!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 136 24 in der Neue Genfer Übersetzung

und uns von unseren Feinden erlöste, denn ewig währt seine Güte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 24 in der Schlachter 2000

und uns von unseren Feinden erlöste; denn seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 136 24 in der New International Version

and freed us from our enemies. His love endures for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 136 24 in der Hoffnung für Alle

Er befreite uns von unseren Feinden – seine Gnade hört niemals auf!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 136:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-136/vers-24 [gedruckt am 15.08.2026]